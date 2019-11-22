Нефедов рассказал о новой онлайн-системе жалоб на таможне

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Украине в тестовом режиме начала действовать онлайн-система жалоб по работе новой государственной таможенной службы. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ведомства Максим Нефедов, передает УНН.

"Новой таможне - новая онлайн-система жалоб! Пока в тестовом режиме, поэтому извините, если что. Но план таков: до 5 рабочих дней на рассмотрение жалобы по работе новой таможни, попробуем отвечать по существу, человеческим языком, вся коммуникация исключительно в электронной форме ", - написал Нефедов.

По его словам, в каждом регионе выделены люди, на которых будут перенаправляться жалобы.

"На центральном уровне отслеживаем статистику и объективность ответа. Но сразу говорю - это инструмент реакции на проблемы, а не спама вроде "снизьте пошлины" или "расскажите, как импортировать белых медведей". На такое отвечать не будем. С декабря планируем интегрировать этот же интерфейс в общий Контактный Центр Кабмина, который строит Дмитрий Дубилет", - отметил Нефедов.

Ранее УНН сообщал, что в Государственную таможенную службу Украины в бюджете заложено 488 млн грн, которые пойдут на эксплуатацию существующих сканирующих систем и весовые комплексы.