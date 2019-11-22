В ВСУ планируют возобновить участие в миссиях и операциях Евросоюза

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В среду, 20 ноября, в Брюсселе начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак принял участие в заседании Военного комитета Европейского Союза на уровне начальников генеральных штабов, где речь шла, в частности, об углублении военного диалога между Вооруженными Силами Украины и соответствующими структурами ЕС. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Так, сообщается, что в ходе заседания обсуждались актуальные вопросы международной и региональной безопасности, в том числе и аспекты агрессивной внешней политики Российской Федерации.

Хомчак во время своего выступления проинформировал международное сообщество о развитии среды безопасности вокруг Украины, об обстановке в районе проведения ООС и основных достижениях оборонной реформы.

"Мы существенно продвинулись в процессе трансформации системы управления Вооруженных Сил Украины, в основу которой заложены принципы и стандарты, принятые в государствах-членах НАТО. Также нам удалось нарастить потенциал системы подготовки Вооруженных Сил, расширить сеть учебных центров. Акцент делается на индивидуальной подготовке профессионалов, которая предусматривает качественный отбор и тщательную подготовку соответствующих специалистов", - отметил Хомчак.

Также речь шла об углублении военного диалога ВСУ и соответствующими структурами ЕС. Актуальным направлением такого сотрудничества является привлечение подразделений Вооруженных Сил Украины к дежурству в составе боевых тактических групп ЕС.

"В частности, планируется восстановить участие Вооруженных Сил Украины в миссиях и операциях ЕС", - сообщили в управлении.

В завершение, начальник Генерального штаба поблагодарил всех присутствующих за всестороннюю поддержку, которая предоставляется Украине в противодействии российской агрессии и реализации задач оборонной реформы.

Как сообщал ранее УНН, Украина и НАТО договорились об обновленном пакете проектов о дальнейшем сотрудничестве.