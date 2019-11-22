Регистрация | Вход |
USD: 24,18 0,0464  EUR: 26,74 0,0465 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 22 ноября 2019 12:05
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Стало известно, сколько автомобилей угоняют в Киеве за сутки
Стало известно, сколько автомобилей угоняют в Киеве за сутки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3525
Версия для печати

Скороход десятки раз предлагала деньги коллегам - Корниенко

Скороход десятки раз предлагала деньги коллегам - Корниенко

Александр Корниенко

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Народный депутат Украины Анна Скороход десятки раз предлагала деньги коллегам из партии "Слуга народа". Об этом в интервью об этом в интервью "Новое Время" сообщил глава партии, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает УНН.

Отвечая на вопрос, сколько было случаев, когда Скороход предлагала деньги коллегам, ведь это было одной из причин исключения ее из фракции, Корниенко ответил: "Десятки случаев".

Напомним, парламентская фракция "Слуга народа" во время заседания фракции исключила из своего состава двух нардепов Антона Полякова и Анну Скороход.

Как сообщалось ранее, Скороход рассказала о зарплатах в конвертах в "Слуге народа".

Источник: УНН
Теги: коррупция, скандалы, деньги, Слуга народа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.