Скороход десятки раз предлагала деньги коллегам - Корниенко

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Народный депутат Украины Анна Скороход десятки раз предлагала деньги коллегам из партии "Слуга народа". Об этом в интервью об этом в интервью "Новое Время" сообщил глава партии, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает УНН.

Отвечая на вопрос, сколько было случаев, когда Скороход предлагала деньги коллегам, ведь это было одной из причин исключения ее из фракции, Корниенко ответил: "Десятки случаев".

Напомним, парламентская фракция "Слуга народа" во время заседания фракции исключила из своего состава двух нардепов Антона Полякова и Анну Скороход.

Как сообщалось ранее, Скороход рассказала о зарплатах в конвертах в "Слуге народа".



