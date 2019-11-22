В Минздраве разрабатывают законопроект об обязательном страховании ответственности врача

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В министерстве здравоохранения разрабатывают законопроект об обязательном страховании ответственности, которое позволит врачам чувствовать себя защищенными и способствовать общению с пациентом без обвинений. Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время пресс-конференции в Житомире, передает корреспондент УНН.

"На стадии законопроекта: обязательное страхование ответственности. Это тот инструмент, который защищает врача - очень часто от необоснованных обвинений, а другим способом, предоставляет пациентам возможность быть защищенным, если вдруг возникает ситуация. Это та вещь, которая больше будет способствовать нормальному общению без обвинений. Она нам нужна", - рассказала Скалецкая.

Министр отметила, что после 2014 года, после отмены санитарной службы, так и не удалось создать новую модернизированную систему. Поэтому возникает очень много вопросов кто и в каких ситуациях несет ответственность, кто и какое принимает решение в эпидемических обострениях.

"На сегодняшний день, мы уже готовим ответ на эти вопросы, как системы общественного здоровья - ее развитие. Система профилактических мер, конечно: одной из первых является вакцинация, и очень хорошо, что у нас регионы активно включились в этот процесс, поднимают важность и ускоряют количество вакцинированных и уровень вакцинации покрытия. Но этого недостаточно, и точно мы будем больше работать", - добавила министр.

Как ранее сообщал УНН, парламент почти 5 лет не может принять норму о достойной зарплате врачам скорой помощи.