Регистрация | Вход |
USD: 24,18 0,0464  EUR: 26,74 0,0465 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 22 ноября 2019 13:36
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Стало известно, сколько автомобилей угоняют в Киеве за сутки
Стало известно, сколько автомобилей угоняют в Киеве за сутки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5310
Версия для печати

В "Слуге народа" назвали сроки финального голосования за рынок земли

В "Слуге народа" назвали сроки финального голосования за рынок земли

КИЕВ. 22 ноября. УНН. За законопроект о рынке земли в целом в Верховной Раде нардепы планируют голосовать с 2 декабря, или с 16 декабря. Об этом в интервью изданию "Новое время" сообщил глава партии, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает УНН.

Отвечая на вопрос, когда в целом проголосуют за рынок земли, Корниенко ответил: "В зависимости от того, как комитет успеет внести все правки. Это может быть либо с 2 декабря, или с 16 декабря. Есть такой план. Будем смотреть".

Напомним, народные депутаты Украины, при заблокированной фракцией "Оппозиционная платформа - За жизнь" трибуне и крики "Ганьба!", приняли в первом чтении законопроект №2178-10 о введении рынка земли.

Источник: УНН
Теги: земля, голосование, ВРУ, Слуга народа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.