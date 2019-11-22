В "Слуге народа" назвали сроки финального голосования за рынок земли

КИЕВ. 22 ноября. УНН. За законопроект о рынке земли в целом в Верховной Раде нардепы планируют голосовать с 2 декабря, или с 16 декабря. Об этом в интервью изданию "Новое время" сообщил глава партии, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает УНН.

Отвечая на вопрос, когда в целом проголосуют за рынок земли, Корниенко ответил: "В зависимости от того, как комитет успеет внести все правки. Это может быть либо с 2 декабря, или с 16 декабря. Есть такой план. Будем смотреть".

Напомним, народные депутаты Украины, при заблокированной фракцией "Оппозиционная платформа - За жизнь" трибуне и крики "Ганьба!", приняли в первом чтении законопроект №2178-10 о введении рынка земли.