Корниенко: "Слуга народа" рассматривает Ткаченко в качестве основного кандидата в мэры Киева

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Политическая фракция "Слуга народа" рассматривает народного депутата Украины Александра Ткаченко как одного из основных кандидатов на пост мэра Киева. Об этом в интервью "Новое Время" сообщил глава партии, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает УНН.

Отвечая на вопрос, станет ли Ткаченко выдвиженцем в мэры столицы от фракции "Слуга народа", Корниенко ответил:

"Как решит партия. Есть разные люди, у которых есть видение развития столицы. У Александра - комплексное, и он не стесняется им делиться. Логично, что он рассматривается как один из основных кандидатов".

Напомним, по результатам исследования, проведенного Active Group в период 16-17 ноября 2019 года, Виталий Кличко занял первое место в рейтинге мэров Киева.