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Референдум по рынку земли стоит ожидать в январе-феврале 2020 - Корниенко

Референдум по рынку земли стоит ожидать в январе-феврале 2020 - Корниенко

Александр Корниенко

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Референдум по рынку земли стоит ожидать примерно в январе-феврале следующего года. Об этом в интервью “Новое Время” сообщил глава партии, первый заместитель главы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко, передает УНН.

Отвечая на вопрос, когда может состояться референдум о рынке земли. Корниенко ответил: “Сначала надо принять пакет законов о народовластии. Поэтому, примерно, январь-февраль следующего года. Тогда планируем”.

Как сообщалось ранее в УНН, глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия сообщил, что референдум относительно рынка земли быстро ожидать не стоит.

Источник: УНН
Теги: земля, референдумы, Слуга народа
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