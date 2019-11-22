Возле Богдановки демонтировали два блиндажа и уничтожили три ВОП - штаб ООС

КИЕВ. 22 ноября. УНН. На участке разведения №3 у населенного пункта Богдановка Донецкой области продолжается процесс демонтажа фортификационных сооружений, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Как сообщил заместитель начальника Главного управления ДСНС Украины в Донецкой области полковник Андрей Даник, к мероприятиям в буферной зоне привлекаются четыре пиротехнических расчета в составе 21 человека личного состава и 8 единиц техники, а также одна инженерная группа в составе 9 человек личного состава и 5 единиц техники.

"Нашими сотрудниками уже осуществлен полный демонтаж двух блиндажей. Вместе с тем, пиротехническими расчетами во время сопровождения инженерных работ обследовано территорию фортификационных сооружений, изъято и уничтожено установленным способом три единицы взрывоопасных предметов", - отметил полковник Андрей Даник.

С начала работ на участке №3 пиротехники ДСНС Украины обследована территория площадью 30 га, обнаружено и обезврежено 196 взрывоопасных предметов.

Напомним, демонтаж фортификационных сооружений у Богдановка начался 21 ноября.