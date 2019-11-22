ВАКС отложил рассмотрение дела Труханова

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд отложил рассмотрение дела в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова, которого обвиняют в недостоверном декларировании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

“Однако на заседание не явился обвиняемый — по словам адвоката, с причин болезни. Ввиду отсутствия обвиняемого, коллегия судей решила отложить рассмотрение и назначить заседание на 9:00 9 декабря 2019 года”, — говорится в сообщении.

Напомним, Труханов подозревается в представлении заведомо недостоверных сведений в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2015-2016 годы, предусмотренных Законом Украины “О предотвращении коррупции”.

Досудебным расследованием установлено, что субъектом декларирования в декларациях за 2015 и 2016 годы представлены заведомо недостоверные сведения в отношении имущества и других объектов декларирования, которые отличаются от достоверных на сумму более 33 млн грн и 18 млн грн соответственно.

Напомним, коллегия судей Малиновского районного суда Одессы 9 июля признала невиновным мэра Одессы Геннадия Труханова и подчиненных в завладении 185 млн грн из местного бюджета при покупке здания бывшего завода “Краян”.