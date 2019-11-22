ГПУ будет сотрудничать с жителями ОРДЛО при документировании военных преступлений

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Генеральной прокуратуре Украины планируют сотрудничать с общественными организациями, которые проживают на временно оккупированных территориях во время документирования военных преступлений. Об этом заявил заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов во время заседания рабочей группы, передает УНН со ссылкой на пресс-служба ГПУ.

Так, по мнению Гюндуза Мамедова, который курирует деятельность департамента и неоднократно бывал на линии разграничения, поскольку вооруженный конфликт продолжается с февраля 2014 года, возникла обоснованная и насущная необходимость в организации, систематизации и приоритетности такой работы в органах прокуратуры и органах правопорядка.

“Мы будем сотрудничать с общественными организациями в документировании военных преступлений, использовать в работе открытые источники информации и налаживать коммуникации с людьми, которые находятся на временно оккупированных территориях и в зоне ООС”, — рассказал Мамедов, добавив, что все это необходимо для достижения конечной цели — привлечение виновных к ответственности.

Напомним, департамент надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, созданный в Генеральной прокуратуре Украины 21 октября этого года.

Как сообщалось, Департамент надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, в основном будет заниматься преступлениями против национальной безопасности, военными и против человечности.