Немецкий политик незаконно посещал временно оккупированные украинские территории - Денисова

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова во время встречи с посолом Германии в Украине Анкой Фельдгузен проинформировала о случаях, которые случаются с участием официальных лиц Германии, которые незаконно посещают временно оккупированные территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей и временно оккупированного Крыма. Об этом Денисова сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"... проинформировала о визите 16.10.2019 года депутата Берлинского Ландтага от партии "Альтернатива от Германии" Гунара Линдемана на временно оккупированных территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Указала на то, что такие действия могут ослабить позиции Украины и Германии в общей борьбе за возвращение наших территорий и граждан", - отметила она.

Также Денисова поблагодарила за содействие нашей стране в противодействии агрессии Российской Федерации, а также призвала продолжать давление на страну-агрессора.

"Подробно обсудили пути сотрудничества по освобождению 115 граждан Украины, находящихся в плену на территории РФ и временно оккупированного Крыма. Стороны выразили надежду, что после встречи в нормандском формате, где этот вопрос является приоритетным, процесс взаимного освобождения будет ускоренн", - добавила она.

Кроме этого Уполномоченный по правам человека в Украине и посол Германии обсудили дальнейшее сотрудничество и организацию совместных проектов.

"Кроме того обсудили вопросы будущего сотрудничества и организации совместных проектов Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и Посольства Федеративной Республики Германии в Украине в сфере прав человека", - отметила Денисова.

Напомним, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова во время рабочего визита в Берлин обсудил с послом Украины в Федеративной Республике Германия Андреем Мельником вопрос временно оккупированного Крыма.