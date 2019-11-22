Иванисов попросил “Джокера” понять, простить и защитить

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Пранкер “Джокер” обнародовал фрагмент переписки якобы с нардепом из фракции “Слуга народа” Романом Иванисовым, отсидевшим срок за изнасилование. Переписку пранкер обнародовал в своем Telegram-канале, передает УНН.

В начале переписки видно, что некий Иванисов просит “Понять, Простить, и Защитить!”

Иванисов уверяет, что его заказали и он нанял “Мега экспертов”.

От чьего именно имени “Джокер” общался с Иванисовым не ясно, однако Иванисов просит времени до вторника и заверяет того, с кем общается “Я с тобой”. В тоже время, “Джокер” пишет, что Иванисов либо с фракцией, либо слагает полномочия нардепа.

В конце “Джокер” спрашивает, что говорить людям.

Как сообщал УНН, со ссылкой на правоохранительные органы, нардеп Иванисов в 1996 году был осужден за изнасилование несовершеннолетней и отбыл наказание в виде 2 лет 6 месяцев в колонии общего режима. Сам народный депутат Иванисов эти факты отрицает и даже разместил на своей странице в Facebook фото-копию справки об отсутствии судимости.

Комментируя УНН информацию о наличии в биографии Иванисова такого факта, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если выяснится, что нардеп от "Слуги народа" Роман Иванисов действительно был осужден за изнасилование несовершеннолетней, то этот вопрос будет вынесен на рассмотрение фракции.

Позже Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что проверка подтвердила тот факт, что народный депутат из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбыл тюремный срок за изнасилование несовершеннолетней.

После Портнов в своем Telegram-канале обнародовал копию указа второго Президента Украины Леонида Кучмы о помиловании Романа Иванисова, а также приговор.