В "Слуге народа" приняли официальное решение в отношении Иванисова

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В "Слуге народа" приняли официальное решение в отношении Романа Иванисова, который был осужден за изнасилование, - его исключат из фракции и партии. Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Иванисов будет исключен из фракции и партии. А также от него потребуют сдать мандат", - написал Дубинский и добавил, что это "официальное решение".

Отметим, в соответствии с регламентом, решение об исключении из фракции должно приниматься на заседании фракции "Слуга народа".

Однако пока не известно, собиралась ли фракция "Слуг" на заседание.

Как сообщал УНН, со ссылкой на правоохранительные органы, нардеп Иванисов в 1996 году был осужден за изнасилование несовершеннолетней и отбыл наказание в виде 2 лет 6 месяцев в колонии общего режима. Сам народный депутат Иванисов эти факты отрицает и даже разместил на своей странице в Facebook фото-копию справки об отсутствии судимости.

Комментируя УНН информацию о наличии в биографии Иванисов такого факта, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если выяснится, что нардеп от "Слуги народа" Роман Иванисов действительно был осужден за изнасилование несовершеннолетней, то этот вопрос будет вынесен на рассмотрение фракции.

Позже Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что проверка подтвердила тот факт, что народный депутат из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбыл тюремный срок за изнасилование несовершеннолетней.

После Портнов в своем Telegram-канале обнародовал копию указа второго Президента Украины Леонида Кучмы о помиловании Романа Иванисов, а также приговор.