НКРЭКУ предварительно одобрила сертификацию оператора ГТС Украины

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила предварительное решение о сертификации ООО "Оператор ГТС Украины". За соответствующее решение члены НКРЭКУ проголосовали сегодня на заседании, передает корреспондент УНН.

"Сегодня проходит предварительная сертификация. На основании одобренных Кабинетом министров и другими ведомствами организации проектов договоров. Сегодня комиссия говорит, что все предыдущие документы одобрены в соответствии с законом и соответствуют требованиям закона. Оператор будет независимым, когда осуществит все соответствующие действия", - сообщила представитель Комиссии, представляя этот вопрос.

После этого НКРЭКУ одобрила предварительное решение о сертификации ООО "Оператор ГТС Украины".

До финальной сертификации оператор должен подготовить ряд документов, в соответствии с законодательством Украины.

Напомним, ООО "Оператор ГТС Украины" подало документы на сертификацию 4 октября. Таким образом начался финальный этап процесса отделения Оператора ГТС (анбандлинг), который с 1 января должен начать самостоятельную работу.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на фоне трехсторонних переговоров с участием России и Еврокомиссии относительно нового контракта на транзит газа после 2019 года заявлял, что Украина должна получить полностью сертифицированного юридически корректно оформленного Оператора ГТС до конца этого года.

Для этого Оператор ГТС обратился с просьбой к НКРЄКУ и Секретариата Энергетического сообщества о проведении ими процесса сертификации параллельно, для достижения результата до 1 января.

После этого ООО "Оператор ГТС Украины" подало пакет документов в НКРЭКУ на получение лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по транспортировке природного газа.