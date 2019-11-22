Криклий увольняет своего заместителя Клитину из-за секс-скандала

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что на следующем заседании правительства считает необходимым вынести представление об отставке его заместителя Александры Клитиной. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Александра Клетина отказалась уходить в отставку в духе европейской политической традиции. Поэтому я считаю необходимым вынести на следующее заседание правительства представление о ее отставке от своего имени", - написал Криклий.

Министр также обратил внимание на вопрос гендерного равенства и недопустимости оскорбления чести и достоинства человека из-за его пола. Он назвал сексизм, эйджизм и остальные дискриминации недопустимым явлением в политике и других сферах жизни.

"Я неоднократно публично отмечал, что сам формировал свою команду, и оставляю за собой право изменять ее. Заместители министра также занимают политические должности. Это значит, что если ты считаешь, что министр, в команде которого работаешь, ничего не интересует кроме того с чем мы боремся, цитирую: "которого, видимо интересует только зароботок", ты, как заместитель министра, должен сообщить правоохранительным органами все известные факты для дальнейшего расследования и подать в отставку из-за категорического несогласия с такими вещами. Собственно так я и предложил сделать Александре Клетине. Она категорически отказалась и сказала, что не видит предпосылок для увольнения", - отметил Криклий.

Также министр отметил, что недоволен отсутствием понимания между Александрой и командой министерства инфраструктуры, случалось неоднократно.

"С самого начала я каждому из заместителей озвучивал свою решительную позицию, что они должны заслужить доверие и поддержку в коллективе демонстрируя лидерские качества. Александре лидерства не хватило, а доверие с последним поступком потеряно. Если у госпожи Клетиной есть реальные факты злоупотреблений или коррупции среди членов команды, я прошу так же сообщить их для расследования компетентным органам, считаю они имеют право знать больше Джокера", - добавил Криклий.

Отметим, что на днях нардеп Антон Поляков обнародовал фрагмент разговора народных депутатов от "Слуги народа", в котором отмечается, что Клетина якобы получила свою должность через постель.

Впоследствии подключился пранкер "Джокер", который распространил переписку с Клетиной. Он посоветовал чиновнице написать о своей счастливой семье в соцсети, и она послушно выполнила все советы, не заметив троллинга.

Напомним, Александра Клетина стала заместителем министра инфраструктуры 18 сентября.