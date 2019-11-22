Украинцы узнали, во сколько обойдется содержание одного нардепа в 2020 году

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Содержание одного депутата обойдется бюджету в среднем в 344 тыс 960 грн в год, согласно смете, которую Верховная Рада приняла на 2020 год. Об этом сообщает общественная сеть ОПОРА, передает УНН.

“14 ноября Верховная Рада приняла свою смету на 2020 год, который составил 2 млрд 37 млн 360 тысяч 700 гривен. А в пересчете на содержание одного депутата в среднем получается 344 960 гривен”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на проезд по территории Украины депутату будут компенсировать ежемесячно 7,5 тыс. грн. Еще в 8 тыс. грн в год обойдутся командировки помощников депутатов в избирательные округа. Для содержания помещений в избирательных округах планируется выделить всего 2 тыс. грн в год, то есть, 167 грн в месяц, а для встреч с избирателями — 670 грн в год.

Сообщается, что общая смета Верховной Рады на 2020 год выше, чем в два прошлых года.

“Для осуществления законотворческой деятельности парламента в 2020 году предусмотрено 1 млрд 43 млн 411 тысяч 100 гривен. В эту сумму входит оплата труда, закупка товаров, оплата услуг (кроме коммунальных) и др. Если сравнивать с предыдущими двумя годами, то сумма расходов выросла немного больше чем на 30 млн гривен. Так, в сметах 2018 и 2019 годов на эти расходы были заложены по 1 млрд 12 млн 137 тысяч 500 гривен”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что более 880 млн грн предусмотрели на организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Верховной Рады Украины в 2020 году. В эту сумму входит оплата труда Аппарата ВР, закупка товаров и услуг, содержание автобазы, управление административными зданиями, функционирование столовой, содержание института законодательства и тому подобное. В прошлые годы на эти же расходы были заложены на 65 млн меньше.

Указано, что на обслуживание СМИ, освещающих деятельность Верховной Рады, заложено 76 млн грн. Из них больше всего — 51 млн грн на “Парламентский телеканал Рада”, еще 24 млн грн — на “Голос Украины”. За предыдущие два года в сметах было на 15 млн грн меньше.

Напомним, в партии “Слуга народа” официально не работает и не получает зарплату ни один человек.