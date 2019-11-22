Поклонская заявила, что правильно говорить не "на Украине", а - в Украине

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Бывший “прокурор” аннексированного Россией Крыма, а ныне депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, выступая в эфире российского телеканала “Дождь”, объяснила, что правильно говорить “в Украине”, а не “на Украине”, пишет УНН.

Так, Поклонскую спросили о нынешних отношениях между Украиной и Россией и о стратегии Москвы по отношению к нашей стране. В ответ она объявила, что видит стремление “к нормализации отношений” со стороны Киева.

“Я очень хочу, чтобы эта стратегия пришла к одной цели: нормализации отношений между РФ и Украиной. По крайней мере с украинской стороны это тоже видно, что новый, законно избранный президент, Владимир Зеленский, делает шаги по урегулированию конфликта на Юго-Востоке Украины”, — сообщила Поклонская.

Она добавила, что теперь “Юго-Восток имеет возможность договариваться с законно избранным президентом, который может слышать”.

Пятого президента Украины Петра Порошенко Поклонская назвала “преступником, занимавшим пять лет незаконно место президента в Украине”. После размышлений о ситуации на Донбассе Поклонская упомянула о российских пропагандистских СМИ, выразив мнение, что в эфиры российского ТВ нужно приглашать “дельных депутатов из новой власти”.

“Приглашаются шуты из Украины, клоуны, которые позорят свою страну в телешоу здесь в Москве. И все дружненько аплодируют, смеются: „Ха-ха, посмотрите, какие хохлы тупые“. Да это не так. Я имею в виду все эти передачи на первых, вторых каналах, когда участвуют не политики, не депутаты, а какие-то отщепенцы, и представляют целую страну. А я бы предложила пригласить какого-то дельного депутата из новой власти, политика, эксперта... Они приглашают тех людей из Украины, которые не могут представить Украину как этого требует этикет, вообще по всем правилам представить и показать эту страну. Почему? Это устраивает телешоу, потому что интересно, потому что на их фоне мы выглядим намного лучше. Но это неправильно”, — заявила Поклонская.

После этого она обратила внимание на тот факт, что в подобных телешоу всегда неправильно употребляется выражение “на Украине”, а не “в Украине”.

“Надо говорить не „на Украине“, а „в Украине“. Надо если приглашать на шоу, то таких же равнозначных нормальных политиков, которые могут ответить нормально”, — подчеркнула Поклонская.

На это ведущая телеканала заявила, что “в Украине” — это прямо позиция“.

Стоит также напомнить, что в декабре прошлого года Поклонская во время интервью назвала Украину “окраиной России”. По ее словам, Украина, Беларусь и Россия “неделимы”.