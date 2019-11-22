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Проведенный Рабиновичем телемарафон "Диалог со страной" посмотрело 9,5 млн украинцев

Проведенный Рабиновичем телемарафон "Диалог со страной" посмотрело 9,5 млн украинцев

Вадим Рабинович

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Проведенный народным депутатом и сооснователем Оппозиционной платформы — За жизнь Вадимом Рабиновичем телемарафон “Диалог со страной”, который проходил одновременно на каналах “112 Украина”, NewsOne и ZIK 20 ноября, побил все рекорды телесмотрения. Об этом сообщает ZIK.ua.

Беспрецедентное лайв-шоу с участием политика собрало у экранов миллионы украинцев и побило все рекорды по просмотрам. Его доля телесмотрения на указанных каналах в сумме составила 10,32%, что является буквально заоблачным показателем.

Всего же по трем телеканалам марафон в сумме посмотрело почти 3,7 млн зрителей. Если же брать почасовую разбивку, то суммарно по “112 Украина”, NewsOne и ZIK с марафоном проконтактировали практически 9,5 млн зрителей.

Кроме того, за рубежом, суммарный охват спутникового вещания марафона составил почти 180 млн домохозяйств.

Отметим, что телемарафон Вадима Рабиновича длился 10 часов. За это время политик проговорил буквально все аспекты современной жизни Украины с жителями всей страны. Были прямые включения из Одессы, Львова, Харькова и других городов.

Люди рассказывали Вадиму Рабиновичу о своих проблемах, бедах, о тяжелой жизни. Парламентарий вместе с украинцами искал ответы на вопросы низких пенсий и высоких тарифов, восстановления мира и поднятия экономики. Обсудили преступления прошлой власти и ошибки новой, а также то, к каким последствиям это может привести страну.

В ходе телемарафона Вадим Рабинович жестко раскритиковал президента Владимира Зеленского за невыполнение предвыборных обещаний: президент так и не установил в стране мир, не снизил тарифы, не повысил пенсии и зарплаты, лишив украинцев возможности выжить.

Соцсети также бурно обсуждали телемарафон “Диалог со страной”, отмечая широкий охват тем и глубокую компетентность сооснователя Оппозиционной платформы — За жизнь поднятых вопросах.

Источник: УНН
Теги: Украина, марафон, политика
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