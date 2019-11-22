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Гончарук анонсировал передачу в концессию еще десяти предприятий

Гончарук анонсировал передачу в концессию еще десяти предприятий

Алексей Гончарук

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал представление на концессионные конкурсы еще десяти государственных предприятий. Об этом глава правительства заявил на Инвестиционном саммите ЕБРР для стран-членов Восточного партнерства, передает УНН.

Как отметил Гончарук, до конца текущего года для малой приватизации передадут 500 государственных предприятий, а со следующего года на продажу выставят крупные предприятия.

"В начале декабря мы представляем инвесторам первый список предприятий в рамках Road Show. Плюс в следующем году мы начинаем большую приватизацию. Уверен, в этом направлении будет много инвестиционных кейсов. Например, приватизация государственного Центрэнерго", - сказал премьер.

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Гончарук подчеркнул, что, внедряя реформы, в Кабинете министров серьезно настроены на государственно-частное партнерство.

"Два пилотных проекта - морские порты "Ольвия" и "Херсон" - уже на прозрачных конкурсах. Мы сейчас готовим еще 10 государственных активов на концессию", - рассказал глава правительства.

Напомним, Гончарук заявил об отсутствии в Украине коррупции на топ-уровне.

Источник: УНН
Теги: Украина, Алексей Гончарук
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