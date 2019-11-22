МИД Украины заявил об увольнении пятерых туристов, которые пересекли границу из Непала в Индию

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины заявляет об освобождении пятерых украинских туристов, которые случайно пересекли границу из Непала в Индию, пишет УНН со ссылкой на Twitter государственного секретаря Министерства иностранных дел Андрея Зайца.

“Если с украинцами за рубежом случится происшествие, то консул рядом. Еще одним подтверждением этого тезиса является освобождение сегодня пяти граждан Украины, задержанных несколько дней назад в Индии. Они вскоре вернутся домой!”, — сообщил Заяц.

Стоит отметить, что заместитель директора департамента — начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич сообщил: “Находясь в Непале, случайно пересекли границу Индии и были задержаны. Благодаря быстрым и эффективным действиям сотрудников посольства задержанные украинцы освобождены и возвращены в Непал. А вскоре — домой”.

Как писал УНН, Украина и Индия обсудили либерализацию визового режима.