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В Донецкой области боевики атаковали ракетой военный автомобиль - ООС

В Донецкой области боевики атаковали ракетой военный автомобиль - ООС

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Донецкой боевики атаковали ракетой военный автомобиль в мирном населенном пункте, пишет УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

“21 ноября, от одной из воинских частей в районе проведения ООС поступило сообщение о повреждении грузовика. В ходе выезда следственной группы на место инцидента выяснилось, что автомобиль был подбит из противотанкового управляемого ракетного комплекса “Фагот”, — указано в сообщении штаба.

Как рассказал военный, ставший свидетелем атаки, пуск ракеты осуществлялся с расстояния около 2,5 км. На такой дальности управлять боеприпасом очень трудно. Оператор враждебного ПТРК пытался “завести” ракету именно в кабину, но четко не рассчитал расстояние и попал в деревянный борт кузова.

Трое военнослужащих получили контузию. Среди них — одна женщина. Сейчас они находятся на лечении в военном госпитале. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Как отмечал УНН, сегодня боевики 7 раз обстреляли украинские позиции.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Украина, ООС
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