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Фамилия "слуги народа" фигурирует в деле похищения активистов Майдана

Фамилия "слуги народа" фигурирует в деле похищения активистов Майдана

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Депутат от "Слуги народа" Сергей Литвиненко фигурирует в деле похищения активистов площади. Об этом корреспонденту УНН рассказал экс-депутат Игорь Луценко.

"Имя этого человека непосредственно фигурирует в материалах уголовного производства, которое было недавно раскрыто в Бориспольском районном суде. И там я опубликовал скрин, где собственно есть информация о 24 соединениях. Фактически в те времена, когда нас с покойным ныне Вербицким похищали, вот буквально в то примерно время 24 раза организатор группы титушек связывался с господином Литвиненко. Эти материалы были переданы в Бориспольский суд прокуратурой", - сказал Игорь Луценко.

Экс-нардеп также добавил, что прокуратура давно должна была отработать эту информацию, допросить господина Литвиненко, или объявить подозрение, или же объявить свидетелем в данном производстве. Луценко отметил, что Генеральный прокурор должен рассказать, какой процессуальный статус был у Сергея Литвиненко, когда он избирался народным депутатом.

Напомним, активиста и лидера Евромайдана Игоря Луценко похитили вместе с Юрием Вербицким в январе 2014 года.

Также напомним, Бориспольский горрайонный суд Киевской области продолжил содержания под стражей Александру Волкову, которого подозревают в похищении активистов Игоря Луценко и убийстве Юрия Вербицкого.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, Майдан, Слуга народа
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