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В Минэкономики уволили половину руководителей структурных подразделений - Милованов

В Минэкономики уволили половину руководителей структурных подразделений - Милованов

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства уволило 15 должностных лиц из руководящего состава структурных подразделений, что составляет 50%. Об этом написал министр Тимофей Милованов на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Перезагрузка власти. Сегодня состоялся очередной этап трансформации Министерства - принято решение об увольнении 15 должностных лиц из руководящего состава структурных подразделений, что составляет 50% от предыдущей структуры (Министерство экономического развития и торговли Украины)", - написал Тимофей Милованов.

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Напомним, Милованов рассказал, на каких государственных компаниях сменили руководство.

Источник: УНН
Теги: Украина, Тимофей Милованов
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