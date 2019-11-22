В Минэкономики уволили половину руководителей структурных подразделений - Милованов
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства уволило 15 должностных лиц из руководящего состава структурных подразделений, что составляет 50%. Об этом написал министр Тимофей Милованов на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Перезагрузка власти. Сегодня состоялся очередной этап трансформации Министерства - принято решение об увольнении 15 должностных лиц из руководящего состава структурных подразделений, что составляет 50% от предыдущей структуры (Министерство экономического развития и торговли Украины)", - написал Тимофей Милованов.
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Напомним, Милованов рассказал, на каких государственных компаниях сменили руководство.