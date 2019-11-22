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Зеленский позвонил Трюдо: о чем говорили

Зеленский позвонил Трюдо: о чем говорили

Владимир Зеленский и Джастин Трюдо

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Канады Джастина Трюдо с победой Либеральной партии на парламентских выборах и формированием нового правительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Сообщается, что Владимир Зеленский общался с Джастином Трюдо по телефону.

"Глава украинского государства поздравил Джастина Трюдо с победой Либеральной партии Канады на парламентских выборах и формированием нового правительства. Владимир Зеленский поблагодарил за последовательную позицию Канады по сохранению политики санкций против России", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Джастин Трюдо приветствовал освобождение пленных украинских моряков и возвращение захваченных Россией судов. Он также положительно оценил договоренность о проведении саммита в нормандской формате 9 декабря.

"Глава канадского правительства одобрительно отозвался о решительных шагах Президента Украины в рамках реализации амбициозной программы реформ и заверил, что Канада продолжит оказывать активную помощь в этом направлении", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что Владимир Зеленский выразил надежду на постепенную либерализацию Канадой визового режима для граждан Украины, что еще больше укрепит отношения между народами двух стран.

Указано, что Президент Украины также пригласил премьер-министра Канады Джастина Трюдо посетить нашу страну с официальным визитом.

Напомним, Либеральная партия Трюдо побеждает на парламентских выборах в Канаде.

Источник: УНН
Теги: Канада, Украина, Владимир Зеленский
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