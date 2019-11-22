Иванисов не смогут вернуть в фракцию "Слуги народа" - Корниенко

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Мы уже не сможем вернуть Романа Иванисов, который был осужден за изнасилование, в фракцию. Об этом заявил глава партии "Слуга народа" и первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко в эфире радио "Новое время", передает УНН.

Корниенко напомнил, что Иванисов приостановил участие во фракции.

"... думаю, что после всей информации, мы уже не сможем его вернуть во фракцию, даже если он захочет", - отметил он.

Корниенко добавил, что фракция соберется на заседание 2 декабря, где решение в отношении Иванисова будет "формализовано".

Он также добавил, что им еще предстоит закрыть вопрос в отношении Анны Скороход и Антона Полякова.

Как сообщал УНН, со ссылкой на правоохранительные органы, нардеп Иванисов в 1996 году был осужден за изнасилование несовершеннолетней и отбыл наказание в виде 2 лет 6 месяцев в колонии общего режима.

Сам народный депутат Иванисов эти факты отрицает и даже разместил на своей странице в Facebook фото-копию справки об отсутствии судимости.

Комментируя УНН информацию о наличии в биографии Иванисова такого факта, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если выяснится, что нардеп от "Слуги народа" Роман Иванисов действительно был осужден за изнасилование несовершеннолетней, то этот вопрос будет вынесен на рассмотрение фракции.

Позже Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что проверка подтвердила тот факт, что народный депутат из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбыл тюремный срок за изнасилование несовершеннолетней.

После Портнов в своем Telegram-канале обнародовал копию указа второго Президента Украины Леонида Кучмы о помиловании Романа Иванисова, а также приговор.

Напомним, в "Слуге народа" приняли официальное решение в отношении Иванисова.