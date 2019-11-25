В ВР предлагают мораторий на выдачу "спиртовых" лицензий до 2023 года

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Разрушая государственную монополию на производство спирта, власти должны позаботиться о дальнейшей судьбе сотрудников отрасли и игроков рынка. Такое мнение в комментарии УНН высказал первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам экономического развития, народный депутат Сергей Тарута, комментируя президентский законопроект (№2300) о демонополизации спиртовой отрасли.

Он напомнил, что ВР поддержала законопроект в первом чтении, но ко второму чтению должны быть изменения. Свои поправки к нему подал и Тарута. По мнению нардепа, при демонополизации спиртовой отрасли конкурентное преимущество должны получить действующие игроки рынка.

“Они должны стать более конкурентоспособными перед тем, как на украинский спиртовой рынок зайдут мощные иностранные игроки”, — считает он.

Для этого нужно установить трехлетний мораторий на выдачу лицензий на производство спирта этилового, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового. Но не для всех, уточнил нардеп.

“Единственное исключение из этого правила предлагаю сделать для украинских предприятий, конечными бенефициарами которых являются резиденты Украины, и которые приобрели имущество ГП „Укрспирт“ или заключили договор в рамках государственно-частного партнерства в отношении такого имущества.

Но это исключение действует при условии, что такие предприятия взяли на себя обязательства по сохранению видов деятельности и обязались сохранить рабочие места не менее чем для 70% работников, задействованных в производстве по состоянию на 01.01.2020 года”, — предлагает Тарута.

Напомним, в октябре Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в ВР законопроект о демонополизации спиртовой отрасли. Инициатива лоббирует интересы водочных компаний, в том числе иностранных, и “убивает” ГП “Укрспирт”, говорят эксперты.

Несмотря на отсутствие экономических расчетов, замечания Главного научно-экспертного управления ВР и двух выводов комитетов, в частности бюджетного, Комитет ВР по вопросам развития экономики (главный) вынес законопроект в зал для голосования, где его приняли в первом чтении.

Правда, решение главного Комитета было принято под гарантию встречи с Президентом и подготовки фундаментальных изменений в законопроект. Встреча должна была состояться 19 ноября и была перенесена.

Среди главных предложений изменений в законопроект — проводить демонополизацию спиртовой отрасли после приватизации ГП “Укрспирт”, чтобы не превратить государственные заводы на металлолом и не оставить на улице сотрудников государственной компании.