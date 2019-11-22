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Корниенко назвал ориентировочные сроки прохождения законопроекта о референдуме первого чтения

Корниенко назвал ориентировочные сроки прохождения законопроекта о референдуме первого чтения

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Законопроект о референдуме может быть поддержан в первом чтении уже в январе. Об этом сообщил председатель партии "Слуга народа" и первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко в эфире радио "Новое время", передает УНН.

“... на этой сессии есть потенциал в первом чтении получить (законопроект о референдуме — ред.). Например, в январе”, — отметил Корниенко.

Вместе с тем, он не исключает, что законопроект пройдет первое читаття уже в начале следующей сессии, которая состоится в феврале.

Ранее первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что блок проектов законов, касающихся народовластия, в ближайшее время будет внесен в сессионный зал.

Как сообщал УНН, депутаты до нового года планируют презентовать закон о народовластии.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, референдумы
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