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ГБР подготовило проект подозрения Порошенко по обращению Портнова - Труба

ГБР подготовило проект подозрения Порошенко по обращению Портнова - Труба

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Государственном бюро расследований подготовили проект подозрения бывшему президенту Петру Порошенко по обращению экс-чиновника времен Януковича Андрея Портнова и действующих народных депутатов. Об этом рассказал председатель ГБР Роман Труба в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

"Больше месяца назад мы направили проект подозрение, который направили генеральному прокурору и процессуальным руководителям для согласования. Кроме этого был подготовлен документ о даче согласия о привлечении пятого Президента Украины к уголовной ответственности. Ведь сейчас он является народным депутатом", - сказал Труба.

Он добавил, шо Порошенко 20 раз не являлся на допросы и трижды давал показания.

"Среди уголовных производств, которые были открыты, является как по обращению Андрея Портнова, так и других народных депутатов ... Андрей Портнов для ГБР - это заявитель", - уточнил Труба.

По словам руководителя ГБР, Портнов неоднократно появлялся в помещении ГБР.

Напомним, Порошенко проигнорировал прохождения полиграфа.

Источник: УНН
Теги: ГБР, Петр Порошенко

В тексте упоминаются

Порошенко Петр
Порошенко Петр
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