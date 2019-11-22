ГБР подготовило проект подозрения Порошенко по обращению Портнова - Труба
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Государственном бюро расследований подготовили проект подозрения бывшему президенту Петру Порошенко по обращению экс-чиновника времен Януковича Андрея Портнова и действующих народных депутатов. Об этом рассказал председатель ГБР Роман Труба в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.
"Больше месяца назад мы направили проект подозрение, который направили генеральному прокурору и процессуальным руководителям для согласования. Кроме этого был подготовлен документ о даче согласия о привлечении пятого Президента Украины к уголовной ответственности. Ведь сейчас он является народным депутатом", - сказал Труба.
Он добавил, шо Порошенко 20 раз не являлся на допросы и трижды давал показания.
"Среди уголовных производств, которые были открыты, является как по обращению Андрея Портнова, так и других народных депутатов ... Андрей Портнов для ГБР - это заявитель", - уточнил Труба.
По словам руководителя ГБР, Портнов неоднократно появлялся в помещении ГБР.
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