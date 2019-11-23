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Президентская чета почтила память жертв Голодомора

Президентская чета почтила память жертв Голодомора

фотогалерея

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Президента.

Президентская чета возложила памятные колоски скорби к знаку жертвам Голодомора, что на Михайловской площади в Киеве.

Владимир и Елена Зеленские почтили память погибших минутой молчания.

Напомним, 23 ноября этого года в Украине - День памяти жертв голодоморов.

В 16:00 объявляется общенациональная минута молчания, после чего по всей Украине проходит акция "Зажги свечу", в рамках которой все желающие несут свечи к памятникам жертвам. В акции также можно принять участие, зажигая свечу в своем окне.

Источник: УНН
Теги: голодомор, Президент, Владимир Зеленский, Елена Зеленская

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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