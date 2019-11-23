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Федоров рассказал, когда представят приложение "Государство в смартфоне"

Федоров рассказал, когда представят приложение "Государство в смартфоне"

Михаил Федоров

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министерство цифровой трансформации представит приложение "Действие" - в народе "Государство в смартфоне" - в декабре. Об этом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в обнародованном сегодня интервью Радио Свобода, передает УНН.

"Совсем скоро, уже в декабре, в ноябре мы уже заканчиваем разработку, мы представляем мобильное приложение, которое и будет называться "Действие". В народе - "Государство в смартфоне". И первыми проектами, которые будут уже в смартфоне - это водительские права, технический паспорт на автомобиль, и в следующем релизе уже будут электронные студенческие, электронные удостоверения пенсионера", - рассказал Федоров.

Также он добавил, что после этого начнется эра трансформации электронных услуг в смартфон: начнут с электронной прописки, чтобы можно было изменить место регистрации. Также через смартфон можно будет получить пенсию.

Федоров отметил, что для него "Государство в смартфоне" - это когда большое количество людей имеют смартфоны, ноутбуки, доступ к Интернету. Они умеют пользоваться гаджетами, и не замечают государство, которое превращается в простой сервис.

Напомним, Министерство цифровой трансформации одновременно работает над запуском 90 проектов в сфере диджитализации, значительная часть из которых касается земельной реформы.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, мобильные телефоны, Михаил Федоров

В тексте упоминаются

Федоров Михаил
Федоров Михаил
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