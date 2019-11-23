Регистрация | Вход |
USD: 24,18 0,0464  EUR: 26,74 0,0465 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 23 ноября 2019 13:55
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Стало известно, сколько автомобилей угоняют в Киеве за сутки
Стало известно, сколько автомобилей угоняют в Киеве за сутки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3660
Версия для печати

Федоров "заспойлерил" появление паспорта в смартфоне

Федоров "заспойлерил" появление паспорта в смартфоне

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Через год украинцы смогут передвигаться по стране без паспорта, имея цифровой паспорт в приложении "Действие". О таких планах вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в обнародованном сегодня интервью Радио Свобода, передает УНН.

"В приложении ("Действие" - ред.) мы планируем на первом этапе оцифровывать все документы. Начиная от прав, техпаспорта, и еще такой спойлер дам - паспорта гражданина. Мы хотим изменить образ мышления наших людей. Мы хотим сделать так, что через год все не думали о пластике, а могли спокойно передвигаться по стране, имея просто смартфон", - сказал Федоров.

Также вице-премьер-министр отметил, что в начале следующего года уже запустят паспорт в электронном формате, где будет возможность получить услуги относительно существующего паспорта в смартфоне.

Напомним, Федоров рассказал, когда представят приложение "Действие", или "Государство в смартфоне".

Источник: УНН
Теги: Кабмин, паспорт, Михаил Федоров
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.