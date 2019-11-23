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РФ анонсировала еще одну техническую встречу по транзиту газа Украиной

РФ анонсировала еще одну техническую встречу по транзиту газа Украиной

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Очередная техническая встреча с участием "Газпрома", "Нафтогаза" и газотранспортного оператора Украины по вопросу "продления" контракта на транзит газа состоится на следующей неделе. Об этом сказал министр энергетики РФ Александр Новак, передает УНН со ссылкой на ТАСС .

"На следующей неделе будут очередные технические консультации", - сказал он.

"Они идут в рабочем порядке, обсуждаются технические вопросы. Прежде всего между "Газпромом","Нафтогазом" и оператором газотранспортной системы Украины. Вопрос прежде всего коммерческих компаний", - добавил он.

Представители России, Евросоюза и Украины 20 ноября провели технические консультации по газу, по итогам которых было решено продолжить переговоры в ближайшие дни и подвести итоги на следующей неделе.

Как сообщал УНН, в Еврокомиссии пока не знают даты трехсторонней газовой встречи на политическом уровне.

Источник: УНН
Теги: газ, ЕС, Россия, Украина
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