РФ анонсировала еще одну техническую встречу по транзиту газа Украиной

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Очередная техническая встреча с участием "Газпрома", "Нафтогаза" и газотранспортного оператора Украины по вопросу "продления" контракта на транзит газа состоится на следующей неделе. Об этом сказал министр энергетики РФ Александр Новак, передает УНН со ссылкой на ТАСС .

"На следующей неделе будут очередные технические консультации", - сказал он.

"Они идут в рабочем порядке, обсуждаются технические вопросы. Прежде всего между "Газпромом","Нафтогазом" и оператором газотранспортной системы Украины. Вопрос прежде всего коммерческих компаний", - добавил он.

Представители России, Евросоюза и Украины 20 ноября провели технические консультации по газу, по итогам которых было решено продолжить переговоры в ближайшие дни и подвести итоги на следующей неделе.

Как сообщал УНН, в Еврокомиссии пока не знают даты трехсторонней газовой встречи на политическом уровне.