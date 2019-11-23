Зеленский о Голодоморе: никогда не сможем это забыть и простить

КИЕВ. 23 ноября. УНН. От Голодомора 1932-33 годов умерло от 4 до 8 миллионов украинцев, эти потери сопоставимы с нашими потерями во Второй мировой войне. И есть две вещи, которых мы никогда не сможем: не сможем это забыть, не сможем это простить. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время мероприятий ко Дню памяти жертв голодоморов, сообщает корреспондент УНН.

"Согласно различным исследованиям, от Голодомора 32-33 годов умерло от 4 до 8миллионов украинцев. Эти потери сопоставимы с нашими потерями во Второй мировой войне. Мы украинцы, и нам все по силам. Но есть две вещи, которых мы никогда не сможем: не сможем это забыть, не сможем это простить", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, в Киеве с участием Президента начались мероприятия ко Дню памяти жертв голодоморов.