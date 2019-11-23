Регистрация | Вход |
USD: 24,19 0,0101  EUR: 26,83 0,0886 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 23 ноября 2019 18:28
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Стало известно, сколько автомобилей угоняют в Киеве за сутки
Стало известно, сколько автомобилей угоняют в Киеве за сутки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5565
Версия для печати

Гончарук заявил, что работа с МВФ по новой программе еще продолжается

Гончарук заявил, что работа с МВФ по новой программе еще продолжается

Алексей Гончарук

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Миссия Международного валютного фонда, которая находилась в Украине на протяжении 14-22 ноября, отметила высокий прогресс, достигнутый за последние несколько месяцев в продвижении реформ. Впрочем, стороны продолжаются работу над новой программой. Об этом говорится в заявлении Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, полученной УНН от пресс-службы правительства.

"Мы провели конструктивные переговоры. Миссия оценила существенный прогресс, достигнутый за последние несколько месяцев", - отметил Премьер-министр Украины.

Указано, что миссия МВФ акцентировала внимание на продолжении взвешенной экономической политики.

Также в правительстве заявили, что стоит отметить, что "по словам министра финансов Украины Оксаны Маркаровой и главы миссии Рона ван Родена, достигнут прогресс и в дискуссиях о политике и реформах, которые могут быть основой новой программы МВФ, включая поддержку денежно-кредитного, фискального и финансового секторов, а также реформ для улучшения бизнес-среды, укрепления верховенства закона и экономического роста".

"Мы продолжаем работу над новой программой в тесном сотрудничестве", - отметил Премьер-министр.

Напомним, миссия МВФ завершила визит в Украину, обещает дискуссии в последующие недели.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина, Алексей Гончарук
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.