Трюдо: Голодомор был геноцидом, призванным сломить волю украинцев

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с заявлением, призвав канадцев почтить жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на его заявление.

"Сегодня мы вспоминаем миллионы невинных людей в Украине, которые пострадали и погибли во время Голодомора. С 1932 по 1933 тоталитарный советский режим начал кампанию мора голодом по всей Украине. Миллионы людей погибли, а многие другие были арестованы, депортированы или казнены в результате геноцида, призванного сломить их волю", - отметил он.

При этом Трюдо подчеркнул, что, несмотря на эти ужасы, народ Украины выжил, защищая свой язык, свою культуру и свою самобытность. Он призвал всех канадцев почтить жертв Голодомора в Украине.

"Сегодня и ежедневно Канада твердо поддерживает народ и правительство Украины", - отметил премьер Канады.

Напомним, Госдеп США обнародовал обращение ко Дню памяти жертв голодоморов в Украине.