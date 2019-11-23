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Трюдо: Голодомор был геноцидом, призванным сломить волю украинцев

Трюдо: Голодомор был геноцидом, призванным сломить волю украинцев

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с заявлением, призвав канадцев почтить жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на его заявление.

"Сегодня мы вспоминаем миллионы невинных людей в Украине, которые пострадали и погибли во время Голодомора. С 1932 по 1933 тоталитарный советский режим начал кампанию мора голодом по всей Украине. Миллионы людей погибли, а многие другие были арестованы, депортированы или казнены в результате геноцида, призванного сломить их волю", - отметил он.

При этом Трюдо подчеркнул, что, несмотря на эти ужасы, народ Украины выжил, защищая свой язык, свою культуру и свою самобытность. Он призвал всех канадцев почтить жертв Голодомора в Украине.

"Сегодня и ежедневно Канада твердо поддерживает народ и правительство Украины", - отметил премьер Канады.

Напомним, Госдеп США обнародовал обращение ко Дню памяти жертв голодоморов в Украине.

Источник: УНН
Теги: Канада, Украина, голодомор
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