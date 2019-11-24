Госдеп: улучшение отношений с Кремлем зависит от приверженности России минским соглашениям

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Вашингтоне заявили, что улучшение отношений между Белым домом и Кремлем зависит от приверженности Москвы минским соглашениям по урегулированию военного конфликта на востоке Украины, а также от отказа России от попыток подорвать "демократические процессы" США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

Заместитель госсекретаря США и вероятный новый посол США в России Джон Салливан заявил об этом в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Политики встретились в субботу, 23 ноября, в японской Нагое в рамках встречи министров иностранных дел стран "большой двадцатки".

Помимо этого Салливан и Лавров обсудили "широкий круг региональных и двусторонних вопросов", включая такие проблемы международной безопасности, как обстановка в Северной Корее и Сирия, а также сотрудничество в борьбе с терроризмом и стратегическая безопасность, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Джон Салливан получил одобрение комитета Конгресса США на должность посла в России.

Напомним, если минские соглашения по Донбассу не сработают, и это приведет к затягиванию процесса – будет принято решение о выходе Украины из минского процесса. Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в интервью ВВС.