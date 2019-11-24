США и впредь будут поддерживать Украину в противостоянии с Россией - Минобороны

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Соединенные Штаты Америки будут продолжать политически поддерживать Украину в противостоянии гибридным угрозам со стороны Российской Федерации. Это подчеркнули американские сенаторы Тим Кейн и Ангус Кинг, с которыми встречался Министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Во время встречи сенаторов и министра обороны Украины речь шла в том числе о дальнейшем санкционном давлении на страну-агрессора, в частности, за строительство "Северного потока-2".

Андрей Загороднюк ознакомил сенаторов с текущей ситуацией в отечественном оборонном ведомстве и планом его реформирования.

Том Кейн и Ангус Кинг заверили в полной поддержке Сенатом инициатив украинской стороны и продолжении плодотворного взаимовыгодного сотрудничества.

Напомним, министр обороны Загороднюк обсудил ситуацию с безопасностью на Черном море с госсекретарем ФРГ.