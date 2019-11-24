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Адвокат Небесной сотни голодает четвертые сутки

Адвокат Небесной сотни голодает четвертые сутки

Евгения Закревская

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Голодание адвоката Евгении Закревской, которая представляет в суде семьи погибших и пострадавших во время событий Майдана, продолжается уже четвертые сутки. За это время она потеряла уже почти два килограмма, сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

"Сегодня сравнила количество следователей управления спецрасследований по состоянию на 1.07.2019 и по состоянию на 20.11.2019 - из 67 осталось 25. Шансы на продолжение расследования Дел Майдана худеют вместе со мной", - написала она на своей странице в Facebook.

Кроме того, как сообщила Закревская, в знак солиданости с ней с 22 ноября объявили голодовку также двое активистов: Михаил Шекета и Николай Колорович из Мукачево.

Многие других активистов и общественных инициатив поддерживают требования Закревской постами в соцсетях и на акциях протеста.

Напомним, адвокат Евгения Закревская объявила голодовку из-за нерассмотренной депутатами Верховной Рады поправке в закон о Государственном бюро расследований. Речь идет о поправке, которая позволила перевести в ГБР без конкурса или по упрощенной процедуре следователей управления спецрасследований Генеральной прокуратуры, занимавшихся делами Майдана.

Источник: УНН
Теги: Майдан, голодовка, Герои Небесной Сотни, адвокаты, ГБР
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