На Буковине завтра представят нового главу ОГА

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В понедельник, 25 ноября, в помещении Черновицкой облгосадминистрации состоится представление нового руководителя области. Об сообщается на официальном сайте Черновицкой ОГА, передает УНН.

"25 ноября 2019 года в доме со львами (зал заседаний областного совета г. Черновцы, ул. Грушевского, 1) состоится представление главы Черновицкой областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в 13.00. Аккредитация представителей СМИ проводится до 10.00 25.11.2019 года.

Напомним, в пятницу, 22 ноября, первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Трофимов представил нового главу Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета.