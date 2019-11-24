Украина постоянно отражает атаки в кибернетическом пространстве - Загороднюк

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Делегация Министерства обороны Украины во главе с министром Андреем Загороднюком приняла участие в ежегодном Международном форуме, который завершился в канадском Галифаксе. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минобороны.

В рамках мероприятия глава военного ведомства Украины провел ряд двусторонних встреч, пообщался с мировыми лидерами мнений и украинской общиной в Канаде.

Во время встреч украинского министра, в частности, с начальником штаба обороны вооруженных сил Канады генералом Джонатаном Вэнсом, командующим сил специальных операций вооруженных сил Канады генерал-майором Питером Дэйвом и бывшим главой Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны канадского парламента Стивеном Фьюри была высказана искренняя благодарность за помощь в военно-технической сфере и поддержку позиции Украины на международной арене. Обсуждался ход реформ в украинской оборонной отрасли и курс на внедрение стандартов НАТО в Украине.

Выступая в панельной дискуссии по тематике гибридного влияния и киберугроз Андрей Загороднюк отметил, что на сегодня Украина является страной, которая не только противостоит вооруженной агрессии, а фактически стала "полем битвы" и постоянно отражает атаки - как в информационном, так и в кибернетическом пространстве.

"Мы постоянно учимся, многое знаем и понимаем. Мы уже научились отражать такие атаки, но пространство постоянно развивается, побуждая нас действовать гораздо активнее, - отметил Андрей Загороднюк, - Сегодня многие страны инвестируют в развитие кибернетического направления, но, к сожалению, мы никогда не станем действовать быстрее чем те, кто целенаправленно разрабатывает новые формы ведения информационных и кибернетических войн. Поэтому единственным возможным фактором сопротивления является общие усилия стран, а также людей, которые в них проживают, противостоять таким вызовам".

По мнению министра, это должно преподаваться в школах, чтобы с детства обучать население, как отличать правду от лжи, как проверять информацию и соблюдать "цифровую гигиену". В качестве примера Андрей Загороднюк привел опыт Бельгии, где сейчас школьники проходят такие уроки и учатся ориентироваться в информационных потоках. Министр обороны Украины подчеркнул, что подобные примеры должны стать общим подходом и одной из составляющих общей культуры людей.

Напомним, министр обороны Загороднюк обсудил ситуацию с безопасностью на Черном море с госсекретарем ФРГ.