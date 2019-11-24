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В штабе ООС рассказали о ситуации на участках разведения войск

В штабе ООС рассказали о ситуации на участках разведения войск

КИЕВ. 24 ноября. УНН. На участке у Станицы Луганской работают сотрудники Красного Креста, а у Богдановки и Петровского сотрудники ГСЧС изъяли 2 взрывоопасных предмета. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.

Так, на участке разведения №1 (Станица Луганская - ред.), на КПВВ и у моста, работают сотрудники Красного Креста по оказанию помощи населению. ГСЧС Украины продолжает обследование участков местности по обе стороны от дороги в районе лесополосы и моста.

На участке разведения №2 (Золотое-4 - ред.) пиротехники ГСЧС Украины провели ежедневное техническое обследование местности.

На участке разведения №3 (Богдановка и Петровское - ред.) сотрудниками ГСЧС Украины изъято 2 взрывоопасных предмета.

Напомним, у Богдановка демонтировали два блиндажи и уничтожили три ВОП.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, отвод войск, ООС
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