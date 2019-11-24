В столице Бельгии провели молебен по жертвам Голодомора

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Кафедральном Соборе св. Архистратига Михаила и Гудулы, что в г. Брюссель (Бельгия) прошло молитвенное чествование памяти жертв Голодомора — геноцида украинского народа 1932-1933 годов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на запись дипмиссии Украины в ЕС в Facebook.

“После страшной трагедии Голодомора, современная Украина снова противостоит гибридной агрессии России в Крыму и на Донбассе. Мы должны сохранять память о преступлениях советского режима, чтобы никогда больше не допустить их повторения”, — отметил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

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Как отмечается, в мероприятиях памяти жертв Голодомора приняли участие, в частности, митрополит Православной церкви Украины Александр Драбинко, Представительство Украины при ЕС, Посольство Украины в Королевстве Бельгия, Миссия Украины при НАТО, рядовые бельгийцы, представители дипломатического корпуса и украинской общины. Все они “почтили миллионы украинцев, погибших во время искусственного голода, организованного сталинским режимом в 1932-1933 годах в Украине”.

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Ранее в главном католическом соборе Нью-Йорка провели молебен по жертвам Голодомора.