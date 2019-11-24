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На выборах президента Румынии побеждает Клаус Йоханнис

На выборах президента Румынии побеждает Клаус Йоханнис

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Прозападный президент Румынии Клаус Йоханнис, скорее всего, победил во втором туре выборов главы государства — у него, согласно первым экзит-полам, 65 процентов голосов. Действующему президенту противостояла кандидат от левых сил Виорика Денчиле, которая ранее возглавляла правительство Румынии — у нее 35 процентов. Такие данные опубликованы в Румынии по результатам экзит-полов, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Второй пятилетний срок президентства Йоханниса позволит ему восстановить проевропейскую траекторию после многолетнего правления левых, который отличился разгулом коррупции и ослаблением независимости судебной системы. Премьер-министр Румынии Людовик Орбан, лидер Национальной Либеральной партии, рассматривается в Румынии как союзник Йоханниса.

60-летний Йоханнис, бывший школьный учитель физики и мэр трансильванского города Сибиу, призвал румын идти на выборы. “Дорогие соотечественники, идите на выборы — это ваш шанс на победу”.

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Виорика Денчиле, лидер Социал-демократической партии, наследницы запрещенной 30 лет назад коммунистической партии, заявила прессе, что выступает за Румынию, которая “идет вперед, а не назад”.

Спустя 9 часов голосования явка составила около 50 процентов от общего числа румын, имеющих право голоса (18 млн). Это больше, чем было в первом туре. Рекордное количество румын, почти 800 тысяч проголосовали за границами своей страны.

Напомним, в Румынии стартовала начальная конференция по подготовке украинско-американских учений Sea Breeze-2020.

Источник: УНН
Теги: выборы, Румыния, Президент
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