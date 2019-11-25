Адвокат Парнаса: конгрессмен Нунес в 2018 году обсуждал с Шокиным дело Байдена

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Конгрессмен-республиканец, член комитета по разведке Девин Нунес в декабре 2018 года обсуждал с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным возможность расследование против энергетической компании Burisma, бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Об этом заявил адвокат бизнесмена Льва Парнаса, арестованного в Соединенных Штатах по подозрению в мошенничестве и незаконном финансировании избирательных кампаний, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

По словам адвоката, разговор Шокина и Нунеса состоялась в столице Австрии Вене.

Нунес заявил, что подаст в суд на СМИ за распространение недостоверных историй, впрочем прямо не отрицал, что виделся с Шокиным.

По данным журналистов, Лев Парнас и Игорь Фруман помогали личному юристу Дональда Трампа Руди Джулиани найти компромат на Байдена в Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коболев готов свидетельствовать по делу Джулиани в США

Сам Джулиани в интервью телеканалу Fox предположил, что Нунес встречался с Шокиным.

“Девин Нунес говорит, он не встречался с Шокиным. У меня нет причин верить, что он встречался. Но если даже если встреча была, в этом не было бы ничего плохого. Он мог встретиться с Шокиным. Шокин мог иметь информацию, доказательства огромной коррупции в Украине, которую скрывала посол США, которую скрывал Государственный департамент”, — сказал Джулиани.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: CNN: на слушаниях в Конгрессе расскажут о роли Шокина в поиске компромата на Байдена

В США ведется расследование о возможности импичмента Трампа из-за обвинений в давлении на президента Украины Владимира Зеленского с целью нанести вред своему политическому оппоненту Джо Байдену.

Демократы в Конгрессе расценивают это как злоупотребление полномочиями.

Трамп называет расследование “охотой на ведьм”, указывая на расшифровку его разговора с Зеленским как на доказательство того, что он не нарушил ни одного закона. Республиканцы поддерживают президента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Адвокат Трампа требовал от Украины начать расследование против Байдена — Парнас