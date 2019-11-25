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Израильские военные сообщили о задержании 15 подозреваемых в терроризме

Израильские военные сообщили о задержании 15 подозреваемых в терроризме

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в рамках операции на Западном берегу реки Иордан задержала 15 палестинцев по подозрению в причастности к террористической деятельности. Соответствующее сообщение опубликовано в понедельник на странице израильской армии в Twitter, передает УНН.

“В течение ночи солдаты Армии обороны Израиля при поддержке Службы общей безопасности, пограничной полиции и полиции арестовали на Западном берегу 15 человек, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, завершенных и насильственных действиях по отношению израильских гражданских лиц и солдат”, — отмечается в сообщении.

Добавляется, что все задержанные переданы для проведения допросов в израильскую контрразведку.

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На прошлой неделе, во вторник, на территории Голанских высот прозвучали сирены воздушной тревоги, предупреждая местных жителей про возможные ракетные обстрелы. После чего территории были обстреляны противником.

Источник: УНН
Теги: террористы, Израиль
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