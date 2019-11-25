Новости: Киев
Понедельник, 25 ноября 2019, 08:13 • Юлия Шрамко • 9930
Пожар повлиял на движение автобусов №114 в столице
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Из-за пожара в доме на улице Петлюры произошла задержка с движением автобусов №114 в Киеве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Киевпастранса.
"Задерживается движение автобусов №114, в доме по улице Петлюры, 7/9, возник пожар", - указали в предприятии.
Как отмечается, автобусы курсируют по маршруту бульвар Шевченко - улица Назаровская - улица Толстого - улица Саксаганского - улица Петлюры.
Напомним, 20 ноября ДТП заблокировала движение троллейбусов на Большой Васильковской в Киеве.
Источник: УНН