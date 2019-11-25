Пожар произошел в столичном салоне красоты

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Пожар произошел в одном из салонов красоты столицы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Киеве.

Сообщение о пожаре, который возник в 4-этажном здании по улице Петлюры (Коминтерна), 7/9, в Шевченковском районе столицы, спасатели получили 25 ноября в 7:01.

На месте пожарные установили, что возгорание возникло на 1-м этаже в салоне красоты и сопровождалось сильным задымлением.

В 7:46 спасатели локализовали пожар и в 7:50 - ликвидировали на площади 15 кв. м.

На месте было задействовано четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 15 спасателей.

Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, пожар в доме по улице Петлюры, 7/9, повлиял на движение автобусов №114.