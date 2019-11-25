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На КПВВ в зоне ООС застряли в очередях более 230 автомобилей

На КПВВ в зоне ООС застряли в очередях более 230 автомобилей

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Утром в понедельник, 25 ноября, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях застряли 235 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 15/40; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 40/30; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был интенсивным. В общем через КПВВ последовало 32,4 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств.

Сегодня все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя. Пропускные операции осуществляются с 7:00 до 18:30.

Напомним, сотрудники Государственной фискальной службы Украины на КПВВ "Станица Луганская" предупредили две попытки скрыто вывезти из неподконтрольных территорий 600 тысяч гривен.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, КПВВ, ООС
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