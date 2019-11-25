В Ужгороде мужчина ранил ножом полицейского

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Ужгороде во время прекращения бытового конфликта правоохранитель получил ножевое ранение. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Закарпатской области.

24 ноября около 23:30 на линию "102" поступило сообщение от жительницы Ужгорода. Женщина заявила, что сын оскорбляет ее и не реагирует на замечания. Для выяснения обстоятельств происшествия по вызову выехали сотрудники мобильной группы по противодействию домашнему насилию.

Прибыв по указанному адресу, полицейские выяснили, что обиды и унижения со стороны собственного сына, 30-летнего ужгородца, потерпела жительница областного центра.

Во время общения с правоохранителями мужчина вел себя агрессивно, на замечания полицейских не реагировал и с ножом в руках угрожал убийством. При его задержании сотрудник полиции получил ножевое ранение пальца на правой руке.

30-летнего нарушителя доставили в участок полиции. Орудие преступления-нож, изъят.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Следователи Ужгородского отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об умышленном причинении сотруднику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим сотрудником служебных обязанностей, карается - ограничением или лишением свободы на срок до пяти лет.

Сейчас решается вопрос о задержании ужгородца в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщения ему о подозрении в преступлении.

Напомним, в Харькове мужчину госпитализировали в больницу с многочисленными ножевыми ранений, которые ему нанес неизвестный.