Пассажирский автобус сгорел в Днепропетровской области

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Пожар произошел в пассажирском автобусе в Никополе в Днепропетровской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области.

Сообщение о возгорании пассажирского автобуса Scania на улице Героев Чернобыля в городе Никополь спасатели получили 25-го ноября в 4:40.

По прибытию к месту происшествия, пожарные установили, что пожар возник в моторном отсеке пассажирского автобуса на временной остановке.

Пожар локализован в 4:51 и ликвидирован в 5:33.

"Огнем уничтожено пассажирский автобус Scania 1998 года выпуска. Общая площадь пожара составила 30 кв. метра", - сообщили в ГСЧС.

Погибших и пострадавших нет.

Напомним, водитель сгорел вместе с автомобилем в ДТП в Полтавской области.